Haiti’nin başkentinde silahlı çatışma: Çeteler mahalleleri ele geçiriyor

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince perşembe gününden beri saldırı altında. Haiti Ulusal Polisi ile başkenti ele geçirmeye çalışan çete koalisyonu ile çatışmalar yaşanıyor. Çeteler mahalledeki bazı bölgeleri ele geçirdi.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çete üyeleri ele geçirdikleri mahallelerde otomatik silahlarını havaya kaldırdı ve tezahürat yaptı. Çete koalisyonu kendilerinin bir parçası olmayanların "kül haline getirileceği" konusunda uyardı.
Port-au-Prince'in yüzde 80'ini kontrol eden çeteler, saldırıları haber yapan gazetecileri tehdit etti ve isimlerini zikredip öldürülmelerini emretti.
Haiti Ulusal Polisi, pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin birkaç bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.
Başbakan Garry Conille, pazartesi günü başkentin mahallelerindeki saldırıları görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. Üst düzey yetkilileri koruyan elit birimlerden birkaç yüz polis ve askerin derhal geri çağrılacağını, ardından saldırı altındaki mahallelerde görevlendirilebileceklerini duyurdu.
Başbakan, "Yakın zamanda kurtarılan stratejik mahalleleri terk etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliği pazarlığa açık değildir," açıklamasında bulundu.
HALK YERİNDEN EDİLDİ
BM'nin Uluslararası Göç Örgütü'nün pazartesi günü yayınladığı rapora göre, çete koalisyonunun mahallelere düzenlediği baskınlar ve saldırılar sonucunda 4.200'den fazla kişi kaçmak zorunda kaldı.
Evsiz kalanların %60'tan fazlası, son yıllarda çete şiddeti nedeniyle evlerini kaybeden insanlara ev sahipliği yapan halihazırda kalabalık olan geçici barınaklara taşındı. Rapora göre diğerleri de okul, kilise ve sağlık merkezine sığındı.
SUÇ ÇETELERİ HÜKÜMETE KARŞI İTTİFAK YAPTI
Çete koalisyonu, düşman olan iki büyük suç örgütü federasyonunun birleşmesiyle Eylül 2023'te kuruldu. Şubat ayından itibaren kritik hükümet altyapılarına büyük ölçekli saldırılar başlattılar. Saldırılar sonrası, eski Haiti Başbakanı Ariel Henry istifa etti.
ABD'de dünya çapındaki şiddet çatışmalarla ilgili veri toplayan kar amacı gütmeyen kuruluş ACLED'in bu ay yayınladığı rapora göre, koalisyon kurulduktan sonra çeteler arasındaki silahlı çatışmalar, önceki altı aya kıyasla Mart-Ağustos döneminde %78 oranında azaldı.
Raporda, "Çete koalisyonunun güçlenmesi, suç örgütü üyelerinin kaynaklarını iç çatışmalara girmek yerine yasa dışı faaliyetlere ve güvenlik güçleriyle çatışmalara odaklanmalarını sağladığı" ifade edildi.