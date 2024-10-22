Haiti’nin başkentinde silahlı çatışma: Çeteler mahalleleri ele geçiriyor

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince perşembe gününden beri saldırı altında. Haiti Ulusal Polisi ile başkenti ele geçirmeye çalışan çete koalisyonu ile çatışmalar yaşanıyor. Çeteler mahalledeki bazı bölgeleri ele geçirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çete üyeleri ele geçirdikleri mahallelerde otomatik silahlarını havaya kaldırdı ve tezahürat yaptı. Çete koalisyonu kendilerinin bir parçası olmayanların "kül haline getirileceği" konusunda uyardı.

Port-au-Prince'in yüzde 80'ini kontrol eden çeteler, saldırıları haber yapan gazetecileri tehdit etti ve isimlerini zikredip öldürülmelerini emretti.

Haiti Ulusal Polisi, pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin birkaç bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Başbakan Garry Conille, pazartesi günü başkentin mahallelerindeki saldırıları görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. Üst düzey yetkilileri koruyan elit birimlerden birkaç yüz polis ve askerin derhal geri çağrılacağını, ardından saldırı altındaki mahallelerde görevlendirilebileceklerini duyurdu.

Başbakan, "Yakın zamanda kurtarılan stratejik mahalleleri terk etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliği pazarlığa açık değildir," açıklamasında bulundu.