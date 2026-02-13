Hakan Fidan: İran ve ABD uzlaşmaya hazır görünüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Financial Times gazetesine gündemi değerlendirdi. "İran için, ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmayı bölgesel ortaklarla, güveni güçlendirici adımlarla eşleştirmek önemli olacaktır. Bu denge çok önemli" diyen Fidan, "İranlılar artık Amerikalılarla bir anlaşmaya varmaları gerektiğini kabul ediyor ve Amerikalılar da İranlıların belirli sınırları olduğunu anlıyor. Onları zorlamaya çalışmak anlamsız" ifadelerini kullandı. Hem ABD hem de İran'ın nükleer anlaşmayı sağlamak için uzlaşmaya hazır göründüğünü belirten Fidan, ancak Tahran'ın balistik füze programını kapsayacak görüşmelerin "farklı bir savaştan başka bir şey getirmeyeceği" vurgusunu yaptı.