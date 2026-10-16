Hakan Fidan’dan Bakü’de Herzog’a protesto

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı. Herzog salona girince 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Fidan, zirvedeki konuşmasında ise "CICA üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek ve devam eden zulüm ile ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilememeliyiz. Kalıcı çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasını gerektirmektedir" ifadelerini kullandı. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok çeşitli tarihi sınamalardan geçtiğini ve sağlam stratejik temellere oturduğunu belirten Fidan, "İki devlet, tek millet prensibi kendisini bütün alanlarda göstermektedir. Liderlerimiz arasında sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bağı var" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör