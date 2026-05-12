Hakan Fidan’dan Hayye’ye taziye ziyareti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha ziyareti kapsamında, İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu. Öte yandan Bakan Fidan, Katar'a ziyaretindeki görüşmelerde; Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es Sani'nin başkanlıklarında, 2026 yılı içerisinde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan, Yüksek Stratejik Komite'nin 12. toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek. Fidan'ın mart ve nisan aylarında Katar'a gerçekleştirilen saldırılar karşısında, Türkiye'nin desteğini teyit etmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesine yönelik hassasiyeti paylaştığını belirtmesi öngörülüyor.