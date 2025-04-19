Hâlâ aynı ırkçılarız

Dünyanın gözü önünde insan hakları ve uluslararası hukuku hiçe sayarak 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 'etnik temizlik' yapan İsrail, cezasızlık nedeniyle katliamlarına her gün yenilerini ekliyor. İsrail'e karşı sesini yükselten önemli isimlerden olan Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye yönelik soykırımından dolayı İsrail'i bir kez daha sert dille eleştirdi. İspanya devlet radyosu RNE'ye konuşan Albanese, "Apartheid devleti olan İsrail'in, normal bir devlet olarak kabul edilemeyeceğini" vurguladı. Uluslararası toplumun tek çözüm olarak sunduğu iki devletli çözümün gerçekleşmesi için Filistinlilerin bu topraklarda olması gerektiğinin altını çizen Filistinliler o topraklarda olmazsa iki devlet olmaz. Bir Avrupalı, bir İtalyan olarak benim için bu, bir trajedi. Hâlâ aynı eski çifte standartlara sahip ırkçılarız. Bu bir gerçek" dedi.

VETO EDİLMELİ

Albanese, "Filistinlilere karşı hiçbir empati duymuyoruz. İsrail'e karşı çözüm her türlü ilişkiyi veto etmek olurdu. Diyaloğa evet ama ticari, askeri veya stratejik ilişkilere girmek zorunda değiller" diyerek İsrail'e karşı sesini yükseltemeyen Batı ülkelerini eleştirdi. Son olarak "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı" hakkındaki görüşleri de sorulan BM Filistin Özel Raportörü, "İsrail'in yıllardır Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği eylemler, Gazze'yi Filistinlilerden temizlemekten ibarettir. Bu soykırım, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde başladı. Her ikisinin de (ABD'deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) İsrail ile aşırı derecede önemli ekonomik ve askeri ilişkileri var" değerlendirmesini yaptı.

700 İĞNEYLE SAHİP OLDUĞU BEBEĞİNİ KATLETTİLER

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 92 artarak, 51 bin 157'ye ulaştı. İsrail ordusu, sadece binaları değil yıllarca kurulan hayalleri de yıkıyor. Önceki gece Han Yunus'a düzenledikleri saldırıda yerle bir edilen evde 18 aylık bebek Kenan Advan da hayatını kaybetti. Anne bebeğini "Bu kadar kolay mıydı onu benden almak? 18 yıl ağladım, dua ettim, 700 iğne oldum. Oğlum benim hayatımdı, ciğerparemdi..." diyerek son yolculuğuna uğurladı.