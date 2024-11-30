Halep el değiştirdi

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların Beşar Esad rejim güçlerine karşı başlattığı operasyonlar sürüyor. Önceki gün Halep kent merkezine giren muhalif gruplar, birçok mahallede hâkimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara da el koydu. Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi. AFP haber ajansı çatışmalarda en az 311 kişinin öldüğünü, bunların arasında en az 28 sivilin bulunduğunu duyurdu.Halep kent merkezinin rejim karşıtı gruplarca ele geçmesinin ardından kimliği belirsiz savaş uçakları merkeze saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı öğrenildi. Muhalif gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor. Dün İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esad rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü alan gruplar, Han Şeyhun ilçe merkezini de rejim güçlerinden geri aldı. Han Şeyhun'un alınmasıyla rejim karşıtı gruplar tüm İdlib genelinde hâkimiyeti sağladı. Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.İlerleyişini sürdüren rejim karşıtları dlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'nın kırsalından sonra kent merkezine e dün akşam girdiklerini açıkladı. Suriye hükümeti ise, ordusunun Hama'dan çekildiğine dair haberleri yalanladı.Suriye rejim güçleri, Halep'te uluslararası havalimanı dâhil bazı stratejik yerleri terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesinin ardından, rejim güçleri kentteki bazı stratejik yerleri PKK/ YPG'ye bıraktı. Kentten çekilen Esad rejimi güçleri, dün sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundaki Halep Uluslararası Havalimanı, kuzey kırsaldaki stratejik öneme sahip Nübbül ve Zehra beldeleri ile Halep Sanayi Bölgesi, Tel Hasıl ve Tel Arn bölgelerini terör örgütüne devretti.