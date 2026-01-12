Halep emin ellerde

Suriye ordusu, entegrasyon anlaşmasına uymayan ve sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyonla Halep'i terörden temizledi. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep Valisi Azzam el-Garib, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik nokta operasyonlarının ardından, Halep'te güvenlik ve istikrarın kademeli olarak yeniden tesis edildiğini belirtti. Garib, "Şehrimizde endişe dönemi geride kaldı. Halep bugün halkının birliğiyle güçlü, iradesiyle korunmuş ve güvendedir" ifadelerini kullandı. Güvenliğin kalıcı hale getirilmesi için sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirten Garib, halkın normal yaşama dönebilmesi için ilgili kurumların tüm mahallelerde kesintisiz şekilde görev yaptığını kaydetti. Garib, "Halep bugün güvendedir. Allah'ın izniyle yarınları daha da istikrarlı olacaktır" şeklinde konuştu.

Terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, örgütün işgali altındaki Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

TÜM TERÖRİSTLER TAHLİYE EDİLDİ

Suriye ordusunun operasyon düzenlediği Halep'te tüm SDG'li teröristler otobüslerle Fırat'ın doğusundaki Tabka'ya götürüldü. Ordu güvenliği tamamen sağladıktan sonra tahliye edilen 200 bin Halepli evlerine dönmesi planlanıyor. Terör örgütü YPG/SDG'nin saldırılarında 1'i çocuk, 4'ü kadın 23 kişi hayatını kaybederken 104 kişi de yaralandı. Suriye Enerji Bakanlığı ise, su kesintisinin giderildiğini duyurdu.