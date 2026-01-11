Halep terörden temizlendi

Suriye'nin ekonomik anlamda kalbi olan Halep'te terör örgütünün sözde yöneticiler tarafından 'girilemez' dediği mahalleler YPG/SDG'den 5 günde tamamen temizlendi. Terör örgütünün saldırılarında 23 sivilin öldüğü, 104 kişinin yaralandığı bildirildi. Suriye ordusuna bağlı özel birliklerin girdiği Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd'in tamamen kontrolü Suriye ordusuna geçerken, askerlerin bölgede yaptığı çalışmalarında örgütün karargâhı ve hücre evleri ele geçirildi. Yapılan arama taramalarda, ağır silahlar, patlayıcılar ve örgütün yığınak yaptığı cephanelik bulundu. Sokağa çıkma yasağı devam ederken, sokaklara döşenen el yapımı patlayıcıların da imha çalışmalarına başlandı. Güvenliğin tamamen sağlanması için çalışmalara başlanırken, evlerini terk eden yaklaşık 200 bin Haleplinin yeniden evlerine dönüşlerinin sağlanacağı ifade edildi.

GÜVENLE TAHLİYE EDİLDİLER

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi. "Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları halkın arasında saklanmaktadır" denilerek evde kalma çağrısı yapıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'dan büyük oranda temizlenen Şeyh Maksud Mahallesi'nin hâkim noktası olan Kastello Tepeleri ile stratejik öneme sahip Doğu Girişi tamamen kontrol altına alındı. Ayrıca operasyon kapsamında mahalle genelinde Awaridh ve Zuhur Caddesi üzerindeki "insani koridorların" güvenliği sağlandı.Yaklaşık 450 aile tahliye edildi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇTİLER

Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışan YPG'liler, ağır silahları bırakıp yanlarındaki hafif silahlarla birlikte Fırat'ın doğusuna geçti. Mahallede kalan bir grup YPG/PKK tarafından askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı drone saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın harekât merkezinden bizzat yönettiği operasyonda, çok sayıda YPG'li etkisiz hale getirilirken, bazıları da silahlarıyla teslim oldu. Şeyh Maksud Mahallesi'nde köşeye sıkışan bazı terör örgütü SDG mensupları tarafından rehin tutulan ve canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivili kurtardı ve tahliye edildi. Öte yandan operasyonu değerlendiren güvenlik kaynakları, Suriye'nim ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

EVLERİ İHANET KARARGÂHINA ÇEVİRMİŞLER

Terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'ten çekilmesiyle sivil evleri karargâha çevirdiği kirli plan deşifre oldu. Eşrefiye Mahallesi'nde sivillerin evlerinden sürülerek cephaneliğe dönüştürülen yapılar, keskin nişancı mevzileri ve mühimmat sandıklarıyla görüntülendi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ ihanetin izlerini saniye saniye kayda aldı.

'OPERASYON KAOSA BEL BAĞLAYANLARA DERS OLDU'

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Halep'te terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik yürütülen operasyonun, "kaosa yatırım yapanlara önemli bir ders" olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı, orduyu, güvenlik güçlerini ve devletin sivil kadrolarını tebrik eden Zeydan, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin yeniden Suriye devletinin kontrolüne geçtiğini belirtti. Zeydan, bu gelişmenin, devlete güvenin önemini ortaya koyduğunu vurguladı. Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların dün yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirdi.