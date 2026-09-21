Halep’te askeri bölgede şiddetli patlamalar: 4 yaralı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Halep ilinin el-İys beldesindeki el-Hadaba bölgesinde bulunan Suriye ordusuna ait askeri sahada patlamalar meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Haberde, yetkili makamların patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlattığı ifade edildi.

Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Faysal Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, patlamaların devam etmesi nedeniyle ilk etapta arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.