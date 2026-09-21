Halep’te askeri bölgede şiddetli patlamalar: 4 yaralı
Halep’te Suriye ordusuna ait askeri sahada meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamaların devam etmesi nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekerken, çevredeki evler tahliye edilerek yollar trafiğe kapatıldı.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Halep ilinin el-İys beldesindeki el-Hadaba bölgesinde bulunan Suriye ordusuna ait askeri sahada patlamalar meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Haberde, yetkili makamların patlamaların kaynağını ve nedenini belirlemek üzere inceleme başlattığı ifade edildi.
Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Faysal Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, patlamaların devam etmesi nedeniyle ilk etapta arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.
YARALILAR TAHLİYE EDİLDİ
Bölgeye girmeyi başaran Sivil Savunma ekiplerinin ilk belirlemelere göre 4 yaralıyı tahliye ettiği kaydedildi.
Sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliye çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yakındaki evlerin boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların ise trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldiğini ve patlamaların niteliğinin araştırılmaya başlandığını duyurmuştu.