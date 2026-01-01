Halep’te bombalı saldırı: Güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Suriye'nin Halep kentindeki Bab el-Faraj bölgesinde terör eylemi gerçekleştirildi. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir intihar bombacısı, gece saatlerinde kentteki bir kiliseyi hedef almaya çalıştı.

Güvenlik güçleri şüpheli şahsı tespit ederek gözaltına almak istedi, ancak yakalanacağını anlayan saldırgan, üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 2 görevli yaralandı.