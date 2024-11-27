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Giriş Tarihi: 27.11.2024 22:37 Son Güncelleme: 27.11.2024 23:29

Halep'te hareketlilik! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma çıktı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında, Halep ilinin kırsalında çatışmalar yaşanıyor. Rejim karşıtı grupların, Halep kent merkezinin çok yakın bir noktasına kadar ilerlediği bildiriliyor.

AA
Halep’te hareketlilik! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma çıktı

Sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ'ye bağlı silahlı gruplar, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki Akil Tepesi, El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Liva ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra ve Uveycil köylerini ele geçirdi.

Rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin 8 kilometre yakınına kadar geldi, çatışmalar devam ediyor. Böylece HTŞ'nin bugün kontrolünü ele geçirdiği bölge 138 kilometrekarelik bir alana ulaştı.

Esed rejimi, çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Rejim ile HTŞ arasındaki çatışmalar devam ederken, bölgedeki çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil de İdlib kırsalına sığınıyor.

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Halep'te hareketlilik! Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışma çıktı
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