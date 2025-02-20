Halep’te PKK sorunu sürüyor

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin üçte birinden fazlasını işgal etmeyi sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Halep kentinin bazı mahallelerinde de halkın can güvenliğini tehdit ediyor. Terör örgütü, 911 kilometrelik Suriye- Türkiye sınırının yaklaşık 300 kilometresini, Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka ve Haseke illerini, Deyrizor'un kuzey kesimini ve Halep ilinin Şeyh Maksut ile Eşrefiye mahallelerini işgal altında tutuyor. Suriye'nin en büyük kenti olan Halep'te siviller, PKK/ YPG'nin saldırı tehdidi altında hayatlarını sürdürüyor. Kent merkezinde birçok yol ve kavşak, terör örgütünün saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale gelirken işgal altındaki Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerine giden yolların girişlerinde uyarı levhaları bulunuyor.