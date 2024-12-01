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Giriş Tarihi: 2.12.2024

Halı enstalasyonu ile soykırım anlatılıyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Halı enstalasyonu ile soykırım anlatılıyor
Kültür Medeniyet Vakfı'nın 'Dokunaklı' adlı halı enstalasyonu, Konya Mevlana Meydanı'nda yerli ve yabancı turistlerin dikkatini Gazze'ye çekiyor. Mevlana Türbesine gelen binlerce ziyaretçi halılara bakmadan geçemiyor. Mütevelli Heyeti Başkanlığını Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Üyeliğini de eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı Kültür Medeniyet Vakfı (Küme) tarafından Mevlana Meydanı'nda düzenlenen sergi, Filistin'deki evlerin parçalanmış halılarını hatırlatıyor. Çalışmada Anadolu'dan ve Balkanlar'dan getirilen özel dokuma halılar kullanılıyor. Ziyaretçilere Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak serginin önemi anlatılıyor.
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Halı enstalasyonu ile soykırım anlatılıyor
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