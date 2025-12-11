Halid Bin Velid Türbesi ziyaret ediliyor

Bir yıl önce muhaliflerin operasyonuyla Baas rejimi sona ererken Rusya'ya kaçan Esad'ın ülkede büyük zarar verdiği kentlerden biri de Humus'tu. Tarihi öneme sahip Humus'ta evlerin ve altyapının yanı sıra ağır bombalamada, türbe ve camiler de zarar gördü. Bombardıman sırasında Humus'ta halkın güvenlik nedeniyle ziyaret edemediği Halid Bin Velid Türbesi de zarar gördü. Rejimin düşmesi üzerine türbe onarıldı. Aslına uygun yapılan türbe, Suriye halkı tarafından güvenlik sıkıntısı olmadan ziyaret edilmeye başlandı. Gelen Suriyeliler, ziyaret kapsamında namazını da türbede yer alan camide huzur içinde kılıyor.