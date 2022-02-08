Halil Falyalı’ya silahlı saldırı! Kendisi ağır yaralandı, koruması öldü

POLİSTEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Polis Basın Subaylığı henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı. Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.