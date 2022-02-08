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Giriş Tarihi: 8.2.2022 21:43 Son Güncelleme: 8.2.2022 21:46

Halil Falyalı'ya silahlı saldırı! Kendisi ağır yaralandı, koruması öldü

Halil Falyalı’ya silahlı saldırı! Kendisi ağır yaralandı, koruması öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Falyalı hastaneye kaldırılırken, koruması olay yerinde hayatını kaybetti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre, Falyalı, Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförünün hayatını kaybettiği belirtildi.

POLİSTEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Polis Basın Subaylığı henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmadı. Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.

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Halil Falyalı'ya silahlı saldırı! Kendisi ağır yaralandı, koruması öldü
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