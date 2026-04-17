Ham petrol taşıyan Pakistan bayraklı tanker Hürmüz Boğazı’nı geçti

ABD'nin 13 Nisan'da Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giriş, çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukası başlatmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği normal seviyelerin oldukça altında seyretmeye devam ediyor.

Anlık gemi takip sistemi MarineTraffic verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan 16 Nisan'da yalnızca 3 gemi geçiş yaptı.

442 BİN VARİL TAŞIYOR

Bu gemiler arasında yüklü tek gemi Pakistan bayraklı Shalamar isimli ham petrol tankeri oldu. Kpler verilerine göre, 442 bin varil BAE Das karışımı ham petrol taşıyan tanker, dün Hürmüz Boğazı'nı geçti. Gemi, Pakistan'ın Karaçi kentindeki varış noktasına doğru ilerliyor. Shalamar'ın pazar günü yükleme yapılmak üzere Basra Körfezi'ne girdiği belirtildi.

Hong Kong bayraklı olan ve BAE'nin Hamriyah Serbest Bölgesi'nden hareket eden petrol/kimyasal ürün tankeri Ava 6'nın dün Hürmüz Boğazı'ndan yüksüz olarak geçiş yaptığı ve Umman'ın Sohar demirleme bölgesine ulaştığı bildirildi.

Cibuti'den boş halde seyre çıkan kuru yük gemisi Sdr Universe'in de 16 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı geçerek BAE'nin Şarika Emirliği'ndeki varış noktasına gitmek üzere Basra Körfezi'ne girdiği belirtildi.

ABLUKANIN BAŞLANGICINDAN BU YANA TOPLAM 30 GEMİ GEÇİŞ YAPTI

Hürmüz Boğazı'ndan 17 Nisan'da Türkiye saatiyle 10.30 itibarıyla yalnızca Pushpak isimli Cook Adaları bayraklı asfalt/bitümen tankerinin geçiş yaptığı, BAE'nin Füceyre Limanı'ndan boş halde yola çıkan geminin Irak'a doğru seyrettiği kaydedildi.

Kpler verilerine göre, ABD ablukasının başladığı 13 Nisan'da Türkiye saatiyle 17.00'den bu yana Hürmüz Boğazı'ndan toplam 30 gemi geçiş yaptı.

Bu gemiler arasında en az 12'sinin İran ile bağlantılı olduğu belirlendi.