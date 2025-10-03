Hamamatsu Hava Üssü’nde alarm: ABD uçağı acil iniş yaptı

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait V-22 Osprey tipi askeri nakliye uçağı uyarı ışığının yanması üzerine Japonya'nın Şizuoka eyaletindeki Hamamatsu Hava Üssü'ne acil iniş yaptığı belirtildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasarın meydana gelmediği ifade edildi.

Tokyo yakınındaki Yokota Hava Üssü'nde konuşlu olduğu belirtilen uçağın uçuş amacı açıklanmazken, Şizuoka Eyalet Valiliği, ABD kuvvetlerinden olayın soruşturulmasını ve tekrarının önlenmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.

OSPREY ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Japonya'da Kasım 2023'te 8 ABD askerinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra V-22 Osprey'lerin bir süreliğine yerde tutulmasına karar verilmişti.

ABD Hava Kuvvetleri Aralık 2023'teki açıklamasında, Japonya'da konuşlu yüzlerce V-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da 2023'te Osprey tipi uçaklar kaynaklı meydana gelen ölümcül kazalar ülkede kaygılara yol açıyor.

Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.