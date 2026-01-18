Hamaney: Amaç İran’ı yutmaktı

İran lideri Ali Hamaney, ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan can ve mal kaybına neden olan son sokak olaylarından ABD'yi sorumlu tuttu. İran devlet televizyonuna göre Hamaney, "Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi. Biz ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zararlar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz" dedi. Hamaney, "ABD'nin amacı İran'ı yutmaktı" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 90'a çıktı. Şiddet olayları sonrasında engellenen internet ve iletişim kısıtlamalarının kademeli o larak kaldırılacağı bildirildi.