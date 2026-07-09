Hamaney için Meşhed'de cenaze töreni düzenlendi

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Meşhed'de cenaze töreni düzenlendi.

Hamaney için Meşhed’de cenaze töreni düzenlendi
DHA

ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney Tahran, Kum, Necef ve Kerbela'nın ardından doğduğu kent Meşhed'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenaze namazı sonrası İmam Rıza Türbesi'nde kendisine ayrılan özel bir alana defnedilecek olan Hamaney için Meşhed'de de cenaze töreni yapıldı.

Cenaze töreni sırasında ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran savaş uçakları tören alanının çevresinde uçuş gerçekleştirdi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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