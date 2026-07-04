Hamaney için yüzyılın vedası

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda ölen İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camii'nde devlet töreni dün başladı. 9 Temmuz'da Hamaney'in doğduğu kent Meşhed'de defnedilmesi son bulacak olan veda törenine "yüzyılın cenazesi" deniliyor. Töreni dün başkentteki Tahran'daki Musalla'da başladı. Davetli ülkelerin temsilcileri için resmi tören düzenlendi.

Bugün ve yarın başkent Tahran sokaklarında 20 milyondan fazla kişinin bir araya gelmesi bekleniyor. Tahran'ın merkezindeki kalabalığı yönetmek için bir "insan koridoru" tasarlandığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları (IRGC), güvenlik güçleri ve çeşitli devlet kurumları törenin düzenlenmesi için seferber edildi.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi yıllar sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ise Hamaney'in intikamını alacaklarını söyledi. İran'ı 37 yıl boyunca yöneten Hamaney için İran'ın yanı sıra Irak'ta da tören düzenlenecek. Yetkililer, 4 aylık gecikmenin savaş şartları, ilan edilen ateşkes ve ardından başlayan diplomatik müzakere süreçlerinden kaynaklandığını belirtti. Babasının yerine geçen İran lideri Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle törenlere katılması beklenmiyor.



ABD, İRANLI HEYETE SUİKASTI BİLDİRDİ

NEW YORK TİMES gazetesine göre isim-isimleri açıklanmayan yet-leri yetkililer, ABD ile İran kililer, arasındaki ateşkes müzakereleri sürecin-sürecinde İsrail'in tutumu- de tutumuna ilişkin iddialarda na bulundu. ABD yöne-yönetiminin, müzakereler timinin, sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planla-planladığını ortaya çıkarıp dığını önlediği ileri sürüldü.



TÜRKİYE'Yİ CEVDET YILMAZ TEMSİL ETTİ

Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç katıldı.Yılmaz, Hamaney'in cenazesinin önünde dua okuduktan sona heyet alandan ayrıldı.