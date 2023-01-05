Hamaney karikatürü büyük tepkiye yol açmıştı: İran’dan Fransa kararı

İran, Fransız dergisi Charlie Hebdo'da, ülkenin lideri Ali Hamaney'e yönelik "hakaret" içerikli karikatürler yayımlanması nedeniyle, Fransa'nın Tahran'daki enstitüsünü kapattı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız dergisinin "siyasi ve dini otoriteye ve İslam'ın sembollerine hakaret eden saldırgan eyleminin" kınandığı, Fransız hükümetinin de bu eylemlerden doğrudan sorumlu olduğu belirtildi.

Bu kapsamda İran'ın, Fransa ile kültürel ilişkilerini gözden geçirdiği ve ilk adım olarak İran'daki Fransız araştırma enstitüsünün faaliyetlerine son verildiği aktarıldı.

"DİNİ DEĞERLERE SALDIRDI" TEPKİSİ

Charlie Hebdo adlı derginin önceki yıllarda "ifade özgürlüğü" kisvesi altında Hazreti Muhammed'e ve İslam dinine yönelik karikatürler yayınlamak suretiyle, insanlık onuruna, ahlaki ve dini değerlere saldırdığının hatırlatıldığı açıklamada, Hamaney'le ilgili yayınlanan karikatürlerin de Fransız yayın organının söz konusu eylemlerinin devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.