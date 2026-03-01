‘Hamaney öldürüldü’ iddiası

İsrail, İran'a düzenlediği saldırıların ilk aşamasında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef aldı. İsrail basınına yansıyan haberlerde, konutuna 30 bomba atılan Hamaney'in öldüğü iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu öne sürdü.

Öte yandan ABD'de yayınlanan yeni uydu görüntülerinde de Ali Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesinde birçok binanın yıkılmış olduğu görüldü. ABD Başkanı Trump da Hamaney'in öldüğünü savundu. Trump, İran'ın yeni liderini de kendisinin belirleyeceğini iddia etti. Buna karşın İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan için "Bildiğim kadarıyla hayattalar" yanıtını verdi. Hamaney'in ofisi de iddiaların 'psikolojik harp mahsülü' olduğunu vurguladı.