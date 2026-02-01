Hamaney’den ABD’nin tehditlerine yanıt: Eğer bir savaş başlatırlarsa…

İran devlet televizyonuna ait internet sitesi iribnews'e göre, İran lideri Ali Hamaney, devrimin 47. yılı münasebetiyle Tahran'daki konutunda halka hitap etti.

Hamaney, "Amerikalılar şunu bilsin ki, eğer bir savaş başlatırlarsa bu kez savaş bölgesel olacaktır." dedi.

Washington yönetiminin zaman zaman savaştan söz etmeleri, uçaklardan ve savaş gemilerinden bahsetmelerinin yeni bir durum olmadığını dile getiren Hamaney, "Geçmişte de Amerikalılar defalarca söylemlerinde tehdit etmiş, 'tüm seçenekler masada' demişlerdi. Buna savaş seçeneği de dahildi." ifadelerini kullandı.