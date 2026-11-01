Hamaney'den orduya kritik talimat
ABD ile İran arasında çatışmanın yeniden başlayacağı beklentileri yoğunlaşırken İran lideri Mücteba Hamaney'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Hanamey'in üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelerek olası saldırılara karşı "ani ve coğrafi sınır tanımayan bir karşılık verilmesi" talimatını verdiği bildirildi. İran ayrıca, "Savaşın ateşi daha geniş bir coğrafyayı saracak" tehdidinde bulundu. İsrail basını ise İran'a geniş kapsamlı saldırı hazırlıkları kapsamında ABD ordusunun İsrail'e 10 askeri nakliye uçağı ve 80 havadan havaya yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığını duyurdu.
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