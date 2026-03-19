Hamaney’den suikast sonrası intikam mesajı! ‘Katiller bedelini ödeyecek’

Hamaney, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirilen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ölümünün ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"SUİKAST, DÜŞMANLIĞIN GÖSTERGESİ"

Sosyal medya hesabından yazılı bir mesaj yayımlayan Hamaney, Laricani'nin uzun yıllar devlet kademelerinde önemli görevler üstlendiğini hatırlattı. Hamaney, "Şüphesiz böyle bir şahsiyetin suikasta kurban gitmesi, onun önemini ve İslam düşmanlarının ona karşı beslediği kini kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"KAN YERDE KALMAYACAK"

Saldırının karşılıksız kalmayacağı mesajını veren Hamaney, "dökülen her damla kanın bir bedeli vardır ve bu şehitlerin katilleri bu bedeli çok yakında ödemek zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.