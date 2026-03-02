Hamaney’in yerine Arafi seçildi
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana ülkenin en kritik siyasi geçiş sürecini de başlattı. Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından anayasal sürece göre oluşturulan üç üyeli geçici liderlik konseyine, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi hukukçu üye olarak seçildi. Yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.