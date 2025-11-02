Hamas 3 esirin daha cenazesini İsrail’e teslim etti

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen 3 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, cesetleri incelemenin ardından Gazze Şeridi'nden çıkaracak. Cesetler, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 21 esirin cenazesini İsrail'e teslim ederken, Gazze Şeridi'nde 7 esirin cenazesinin kaldığı tahmin ediliyor.