Hamas: Anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye’nin etkisi çok büyük

"PHİLADELPHİ KORİDORU'NDA İSRAİL ASKERLERİNİN KALMAMASINI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Philadelphia Koridoru'nu kontrol etmeye devam edeceğiz ve oradaki güçlerimizin sayısını arttıracağız" açıklamasına ilişkin ise Nazzal, şöyle konuştu:

"Netanyahu, başarısızlıklarını örtbas etmek için bu tür açıklamalar yapıyor. Bizim amacımız bu anlaşmanın uygulanmasını sağlamak. Anlaşma tamamlandıktan sonra durum değerlendirilecektir. Mısır ve diğer arabulucular ile işbirliği içinde çalışılarak Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin kalmamasını sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda bu konu ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor."

ESİR İSİMLERİNİN GEÇ TESLİM EDİLME NEDENİ İSRAİL

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin bir bahanesi olarak kullandığı esir belgelerinin geç teslim edilmesinin nedeninin ise İsrail'in Gazze'nin her yerinde devam eden saldırıları olduğunu söyleyen Nazzal, "Esirler Gazze'de tek bir yerde değil birçok bölgede bulunuyor ve saldırılardan dolayı iletişim kuramıyoruz. Bundan dolayı esirlerin isimleri geç teslim edildi." değerlendirmesinde bulundu.

"NETANYAHU ANLAŞMAYI İHLAL EDECEK BİR ŞEY YAPARSA BİZ HER İHTİMALE HAZIRIZ"

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal edebileceğine dikkati çeken Nazzal, sözlerini şöyle sürdürdü :

"Biz ateşkes anlaşmasına, karar verdiğimiz gibi uymak istiyoruz ve uyuyoruz. Ancak Netanyahu anlaşmayı ihlal edecek bir şey yaparsa biz her ihtimale hazırız. Gelişmeleri takip ediyoruz. Ateşkesi devam ettirmek istiyorsa biz de devam ettirmek istiyoruz. Askeri saldırılara tekrar geri dönmeyi düşünüyorsa biz buna da hazırız. Ancak biz ateşkes anlaşması şartlarına uyacağımızı söylüyoruz. Duruşumuzu Gazze'de nelerin olacağı belirleyecek..."

"GAZZE'Yİ YÖNETEBİLECEK BİR TEKNOKRAT EKİBİN OLUŞMASINI İSTİYORUZ"

Ateşkes sonrası Gazze'de yönetimin nasıl şekilleneceği ile ilgili düşüncelerini ifade eden Nazzal, "Hamas Hareketi olarak elbette sadece biz Gazze'yi yöneteceğiz demiyoruz. Bir öneri olarak tüm Filistinli gruplardan oluşacak ve birçok alanda Gazze'yi yönetebilecek bir teknokrat ekibin oluşmasını istiyoruz. Bu konu ile ilgili Filistinli tüm taraflar ile istişarelerimiz sürüyor." şeklinde konuştu.

"GAZZE YENİDEN AYAĞA KALKACAK"

Gazze'nin yeniden inşası ile ilgili uluslararası bir yardım organizasyonu kurulacağına işaret eden Nazzal, "Uluslararası bağışçı kuruluşlar ateşkes sağlanır sağlanmaz harekete geçecek. Gazze'nin yeniden inşasına bir an önce başlanmasını istiyoruz. Bu amaçla bir uluslararası yeniden inşa fonu kurulacak. Bağışçı ülkelerin katkılarıyla bu süreç başlayacak ve Gazze yeniden ayağa kalkacak." dedi.

Gazze halkına teşekkür eden Nazzal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle Gazze halkına saygı ve takdirlerimizi sunuyoruz. Bu ateşkes anlaşması, onların efsanevi direnişi sayesinde mümkün oldu. Tüm Müslüman dünyasına ve Gazze'ye destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi."

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.