Hamas: Anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisi çok büyük
Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisinin çok büyük olduğunu söyledi.
Nazzal, Doha'da bulunan Hamas Siyasi Ofisi'nde AA muhabirine, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uzun süren müzakere sürecine ve varılan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.
Gazze'de ateşkes anlaşması müzakereleri ile Türkiye'nin her zaman yakından ilgilendiğini belirten Nazzal, şunları kaydetti:
"Türkiye hiçbir zaman bu müzakerelerin uzağında değildi ve özellikle son aylarda yakından takip ettiler. İsrail'in Türkiye'nin etkin rolüne itirazları olsa da biz her zaman Türkiye'nin bir şekilde sürece dahil olması gerektiğini söyledik."
"(TÜRKİYE'NİN) ANLAŞMANIN BU NOKTAYA GELMESİNDE ETKİLERİ ÇOK BÜYÜK OLDU"
Ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisine dikkati çeken Nazzal, şu ifadeleri kullandı:
"Türkler, masada olmasalar bile müzakerelerin sürekli ve kararlı bir şekilde takipçisi oldular ve gelişmeleri sürekli takip ettiler. Müzakerelerin ve sonucundaki anlaşmanın bu noktaya gelmesinde etkileri çok büyük oldu."
"İSRAİL, SALDIRILARLA ALAMADIĞINI MÜZAKERE MASASINDA KOPARMAYA ÇALIŞTI"
İsrail'in aralıksız süren saldırıları ile ulaşamadığı hedeflerini müzakere görüşmelerinde almak istediğini dile getiren Nazzal, "Biz siyonist İsrail ile sadece askeri bir mücadele vermiyoruz aynı zamanda siyasi olarak da bir mücadele veriyoruz. Hiç şüphesiz bu siyasi mücadelenin en önemli noktasını ise ateşkes müzakereleri oluşturuyor. Yaklaşık bir yıldan beri arabulucular Katar, Mısır ve ABD'nin yürütmüş olduğu bu süreç oldukça sert ve mücadele içerisinde geçti. Siyonistler askeri operasyon ve saldırılar ile alamadıklarını müzakere masasında koparmaya çalıştı ve müzakere sürecinde istediklerini almak için çok uğraştı." dedi.
"İSRAİL SAVAŞIN BAŞINDA AÇIKLADIĞI HEDEFLERİN HİÇBİRİNE ULAŞAMADI"
İsrail'in savaşın başında hedeflediği hiçbir hedefe ulaşamadığını kaydeden Nazzal, "İsrail daha önce savaşın başında açıkladığı esirlerin kurtarılması, Gazze'de direnişin ve özellikle Hamas'ın bitirilmesi ve Gazze'nin tamamen işgali gibi hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Askeri saldırılar ile esirlerini kurtaramadılar ve müzakere yapmak zorunda kaldılar. Ve şu an geldiğimiz noktada ancak ateşkes anlaşması ile esirlerini kurtarabilecekler." şeklinde konuştu.
"NETANYAHU'NUN ANLAŞMAYI KABUL ETMESİNİN TEK NEDENİ TRUMP'IN BASKISI DEĞİL, DİRENİŞİN BAŞARISIDIR"
Müzakerelerin bir ateşkes anlaşmasına dönüşmesinde sadece ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail üzerindeki etkisi olmadığına dikkati çeken Nazzal, "ABD başkanı seçilen Trump'ın İsrail'e baskı yaptığı bir gerçek. Ancak bu sürecin temel nedeni Filistin halkının direnişi ve işgalci İsrail'in hedeflerini gerçekleştirememiş olmasıdır. Netanyahu'nun anlaşmayı kabul etmesinin tek nedeni sadece Trump'ın baskısı değil, aynı zamanda direnişin bir başarısıdır." ifadelerini kullandı.