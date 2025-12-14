Hamas doğruladı: Kassam komutanlarından Saad siyonist saldırıda yaşamını yitirdi

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yaptığı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının "mücahid komutan" Raid Saad'ın (Ebu Muaz), İsrail saldırısında yanındaki kardeşleriyle "şehit olduğunu" ifade etti.

"Filistin halkının, siyonist saldırganlık ve Gazze'de yürütülen soykırım nedeniyle bugün zor günlerden geçtiğini ve ağır bir acı yaşadığını" dile getiren Hayye, "İsrail'in kin ve suç dolu bombardımanlarının 70 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını ve bunların sonuncusunun da Kassam Tugayları komutanlarından Saad olduğunu" kaydetti.

Hayye, Saad'ın "on yıllarca işgalcilerle mücadele ettiğini ve kararlılığının asla sarsılmadığını ve yılmaz bir savaşçı olduğunu" vurguladı.