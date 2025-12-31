Hamas: Filistinli gazetecilerin kalemi İsrail’in kurşunlarından daha güçlü

Hamas, "31 Aralık Filistinli Gazeteciye Vefa Günü" dolayısıyla yayımladığı açıklamada, Filistinli gazetecilerin hakikati dünyaya duyurma konusundaki rolünün, İsrail'in kurşunlarından her zaman daha güçlü olduğunu vurguladı.

Açıklamada, İsrail'in iki yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda gazetecileri doğrudan hedef aldığına dikkat çekilerek, buna rağmen Filistinli basın mensuplarının sesinin susturulamadığı ifade edildi.

"İSRAİL'İN YALAN ANLATILARINI ÇÜRÜTEN GÜÇ"

Filistinli gazetecilerin, İsrail'in yalan anlatılarını çürüten en önemli araç olduğu vurgulandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 257 gazeteciyi öldürdüğü hatırlatılarak, İsrailli yöneticilerin işledikleri suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamanın sonunda uluslararası basın kuruluşlarına seslenen Hamas, İsrail medyasının yürüttüğü dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren, yaralanan ya da engelli durumuna düşen gazetecilere vefa amacıyla 2010'dan bu yana 31 Aralık, "Filistinli Gazeteciye Vefa Günü" olarak anılıyor.