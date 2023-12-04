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Giriş Tarihi: 4.12.2023 22:19

Hamas: Gazze tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor

Hamas Hareketi yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin modern tarihin gördüğü en çirkin savaşta yandığını söyledi

AA
Hamas: Gazze tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor

Ebu Zuhri, Hamas'ın Telegram sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geniş kapsamlı bir Batı koalisyonunun desteği ve her yerden gelen paralı askerlerle İsrail'in Gazze'ye her saat tonlarca bomba yağdırdığına vurgu yapan Ebu Zuhri, "Gazze, modern tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki direnişi alkışlamanın yeterli olmadığına dikkat çeken Ebu Zuhri, vakit geçmeden ümmetin tüm fertlerinin harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Hamas: Gazze tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor
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