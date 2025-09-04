Hamas Gazze’de kapsamlı ateşkese hazır olduğunu açıklarken, İsrail kendi şartlarında ısrarcı

Hamas'ın, 18 Ağustos'ta arabulucuların sunduğu ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini kabul ettiğini açıklamasına rağmen İsrail'in hala bu teklife yanıt vermediği belirtildi.

Hamas, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu bildirdi.

Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.

İSRAİL AÇIKLAMAYI REDDETTİ VE ŞARTLARINI SIRALADI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın "teklifi kabul ettiği açıklamasını" reddederek Gazze'ye saldırıların İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla sonlanabileceği belirtildi.

İsrail şartlarını, "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" olarak sıraladı.

İsrail hükümetinin açıklaması, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırması, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması için Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı kitlesel protesto gösterileri yapılırken geldi.

İsrail'de esir yakınları ve muhalefet, Netanyahu'yu hükümetindeki aşırı sağcı unsurların baskısı karşısında siyasi çıkarlarını göz önüne alarak ateşkes ve esir takası anlaşması imzalamaya "kasıtlı" olarak yanaşmamak, böylece Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatını riske atmakla suçluyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen ve insani yardım ablukasıyla Filistinlileri kıtlıkla karşı karşıya bırakan İsrail, 8 Ağustos'ta Gazze kentini işgal kararı almıştı.

Gazze kentini 29 Ağustos'ta "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, işgal girişimi çerçevesinde, kentin dış mahallelerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Başbakan Netanyahu, uluslararası toplum ve İsrail kamuoyundan gelen tepkilere rağmen Gazze'ye saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmaya yanaşmıyor.