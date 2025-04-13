Hamas heyeti Mısır’a gitti

Hamas, Telegram sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Mısır ve Katarlı arabulucu yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gittiği duyuruldu.

Filistin halkına karşı devam eden Siyonist saldırganlığın durdurulması için görüşmelerin yapılacağı belirtilen açıklamada, kalıcı ateşkesi, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, Filistin halkının acılarına son verilmesini ve ciddi bir esir takası anlaşmasını garanti altına alan her türlü öneriye olumlu yaklaştıkları vurgulandı.