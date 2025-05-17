Hamas-İsrail arasında ateşkes görüşmeleri başladı

Hamas yetkilisi Tahir el-Nono, savaşta arabuluculuk yapan Katar'da, İsrail ile Gazze'de yeni bir ateşkes görüşmeleri turu yürütüldüğünü söyledi.

Can kaybı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 272'ye yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 53 bin 272'ye, yaralı sayısının 120 bin 673'e yükseldiği ifade edildi.

Trump: Gazzeliler açlıktan ölüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrılmadan önce Amerikan Fox News kanalına, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konuları değerlendirdi.