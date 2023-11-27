Hamas: İsrail ile yeni bir mutabakat yapabiliriz

Hayye, çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilmesini öngören önceki mutabakattaki "çatışmaların durması, İsrail uçaklarının uçuş yapmaması, yardım girişlerinin başta kuzey olmak üzere tüm Gazze'ye ulaşması ve esirlerin karşılıklı olarak takas edilmesi" şartlarının bu 2 günlük süreçte de geçerli olacağını dile getirdi.

Geçen 4 gün boyunca yardımların Gazze'nin kuzeyine girişinde aksaklıklar yaşandığını ve yaklaşık 230 tırın kuzeye ulaştığını kaydeden Hayye, bu durumun gelecek 2 gün içinde telafi edilmesi temennisinde bulundu. Hayye, Gazze'nin kuzeyine her gün 100 tır girmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyleyen Hayye, bu mutabakatın askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır." diyerek yanıtsız bıraktı.