Hamas İsrail’in Batı Şeria ablukasına ateş püskürdü

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun Batı Şeria'da ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan askeri operasyonları ve bombardımanları, (İsrail) hükümetinin, Filistin halkını topraklarından sürmek ve davasını tasfiye etmek hedefiyle yürüttüğü soykırım kampanyasının bir parçası olarak ortaya çıkan savaş suçlarıdır." ifadeleri kullanıldı.

"Cinayet, terör, mülk ve tesislere düzenlenen saldırılar gibi iğrenç suçlar, işgal altındaki Batı Şeria'daki halkımızın iradesini kırmayı ve davamızı savunma rolündeki direnişlerinden vazgeçirmeyi başaramayacaktır." denilen açıklamada, Filistin halkına "işgalcilerle" mücadele etme ve birlik olma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun 28 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda, bugüne kadar Cenin'de 19, Tubas'ta 10, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 691 Filistinli hayatını kaybetti.