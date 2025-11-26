Hamas: ’İsrail’in Batı Şeria saldırıları, Filistin varlığını tasfiyeyi hedefliyor’

Hamas, Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırıların kuşatma, sokağa çıkma yasağı, baskın ve gözaltıları kapsadığını, bunun İsrail hükümetinin sistematik suçları çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

"KUŞATILMIŞ VE PARÇALANMIŞ ŞEHİRLER HEDEFLENİYOR"

Hamas açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria'daki şehir ve köyleri kuşatılmış, parçalanmış bölgelere dönüştürmeye çalıştığını vurguladı. Bu politikanın, süregelen toprak ilhakı ve zorla yerinden etme planlarının devamı olduğu ifade edildi.

"İsrail'in Batı Şeria saldırısı, Filistin varlığını tasfiyeyi hedefliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistin halkının haklarını savunmak için çeşitli yöntemlerle direnişini sürdüreceği vurgulandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI: 'ACİL ADIM ATIN!'

Hamas, uluslararası toplumu acil ve ciddi şekilde harekete geçmeye çağırarak, İsrail'in savaş suçlarını durdurması ve ihlalleri nedeniyle hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti ve çevresindeki beldelere geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı.

İsrail basını, savaş helikopterlerinin de kullanıldığı saldırılarda İsrail güçlerinin köylere girerek arama ve gözaltı işlemleri yaptığını bildirmişti.