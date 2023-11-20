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Giriş Tarihi: 20.11.2023 18:25

Hamas: İsrail'in saldırısı BM'yi küçümsemedir

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletlere (BM) ait okulu bombalamasını "iğrenç bir suç ve BM'yi küçümseme" şeklinde niteledi.

AA
Hamas: İsrail’in saldırısı BM’yi küçümsemedir

Hamas, İsrail ordusunun, yerlerinden edilmiş çocukların ve kadınların barındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu bombalamasına dair Telegram hesabından açıklama yaptı.

Saldırının "iğrenç bir suç ve UNRWA ile BM'ye yönelik küçümseme" olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında korunan okullarda sivillerin hedef alınmasının durdurulması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, okula bugün düzenlenen bombalı saldırıda 10'dan fazla kişinin öldüğü hatırlatıldı.

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Hamas: İsrail'in saldırısı BM'yi küçümsemedir
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