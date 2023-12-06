Hamas: İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu sorumlu

Hamdan, İsrail'in Filistin halkını Gazze'den zorla göç ettirmeyi planladığı uyarısında bulunarak "Bu planlara dahil olan herkes, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, soykırım ve tehcir suçunun ortağıdır" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hedeflerinin "ulaşılmaz olduğunu" belirten Hamdan, Netanyahu ve İsrail ordusunun intikam dürtüsüyle ve kana susamış bir şekilde hareket ettiğini vurguladı.