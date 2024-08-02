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Giriş Tarihi: 2.8.2024 11:18

Hamas lideri Haniye Doha’da toprağa verilecek

Hamas lideri İsmail Haniye’nin cenaze töreni, bugün Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşecek. Cenaze töreni öncesinde kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı.

AA
Hamas lideri Haniye Doha’da toprağa verilecek

ran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze töreni için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Birçok ülkeden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek cenaze töreni için gece saatlerinden itibaren Hamad Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu.

Doha'nın belli sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken özellikle cuma namazını müteakip cenaze töreninin yapılacağı Muhammed bin Abdulvahhab Camisi ve etrafında Katar güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Caminin etrafında toplanan ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarından basın mensupları da yoğunluk oluşturdu. Heniyye'nin naaşı cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.

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Hamas lideri Haniye Doha’da toprağa verilecek
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