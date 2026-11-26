Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Hayye, İsrail ordusunun ateşkese rağmen aralıksız sürdürdüğü saldırılar ile devam eden ablukaya tepki gösterdi.

Hayye, "Ateşkesle birlikte saldırı ve ablukanın da devam etmesi gibi bir denklem kabul edilemez. Filistinlilerin kanı ucuz değil. Garantör ülkeler ile Barış Konseyi'nin İsrail'in işlediği suçlara sessiz kalması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının her gün maruz kaldığı saldırı ve ihlallere karşı atılacak adımlar konusunda Filistinli gruplarla temas halinde olduklarını aktaran Hayye, söz konusu adımlara dair ayrıntı paylaşmadı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1705'e, yaralananların sayısı ise 6 bin 163'e çıktı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 772'ye, yaralı sayısı da 176 bin 298'e ulaştı.