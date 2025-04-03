Hamas Macaristan’a tepki gösterdi: Taraflı ve utanç verici karar

Hamas, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) ayrılma kararına tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, UCM'nin İsrail ordusunun Gazze'de Filistin halkına karşı işlediği suçlar sebebiyle Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Hamas, savaş suçlusu Netanyahu'nun ziyaretiyle eş zamanlı olarak Macaristan hükümetinin UCM'den ayrıldığını duyurmasını en güçlü şeklide kınar." ifadesi kullanıldı.

Macaristan hükümetinin kararının "uluslararası adaletten kaçan bir savaş suçlusuyla bariz suç ortaklığını temsil eden ahlak dışı bir tutum ve uluslararası hukukun ve insani adalet ilkelerinin açık bir şekilde ihlali olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, "Macaristan'ın kararı uluslararası adalet ilkesine vurulan bir darbedir ve başta Macaristan ile ABD olmak üzere bazı batılı ülkelerin izlediği çifte standart politikasının somut örneğidir." ifadesi kullanıldı.

Macaristan'ın kararının uluslararası adalet sistemini baltaladığı, cezadan kaçmaya teşvik ettiği ve küresel barış ile istikrarı doğrudan tehdit ettiği kaydedildi.

Macaristan hükümetine aldığı "taraflı ve utanç verici karardan derhal geri dönmesi ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Macaristan'a "işlediği suçların hesabını vermek, Filistin halkına karşı yaptığı katliamlar ve soykırımdan dolayı cezasını alması için savaş suçlusu Netanyahu'yu UCM'ye teslim etme" çağrısı yapıldı.