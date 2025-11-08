Hamas Netanyahu hakkında yakalama emrini memnuniyetle karşıladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda işgalci İsrail hükümetinin savaş suçlusu Başbakanı Netanyahu'nun yanı sıra eski ve mevcut terörist savaş bakanları Yoav Gallant ve Yisrael Katz'ın da aralarında bulunduğu 36 siyonist yetkili hakkında tutuklama emri çıkarmasını takdir ediyoruz." denildi.

ULUSLARARASI ÇAĞRI: DİĞER ÜLKELER DE HAREKETE GEÇMELİ

Açıklamada, bu adımın Türk halkı ve liderliğinin adalet ve insan hakları konusundaki duruşunu yansıttığı ve İsrail'in soykırıma maruz bıraktığı Filistin halkıyla dayanışmayı teyit ettiği vurgulandı. Hamas, diğer ülkelere de İsrailli liderler hakkında yakalama kararı çıkarma ve suçlarından dolayı hesap sorma çağrısı yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında, Gazze'de sistematik şekilde gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemleri nedeniyle "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlemişti.