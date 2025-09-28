Hamas: Saldırıları 24 saat durdurun

Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları pazar günü yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde Gazze kentinde yoğunlaşan İsrail saldırıları nedeniyle 2 esirle iletişimin kesildiğini duyurdu.

El-Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, esirleri tehlikeden uzaklaştırmak amacıyla Gazze kentinin bir bölümünde 24 saat süreyle saldırıların durmasını talep ettiğini bildirdi.