Hamas temsilcisi Moskova’da temaslarda bulundu!

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merzuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Moskova'da bir araya geldi. Gazze Şeridi'nde, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının uygulanması sürecinin ele alındığı görüşmede, Filistin halkına insani yardımın arttırılmasının önemine vurgu yapıldı. Rus tarafının görüşmede, "Hamas yönetiminin, Gazze'de bulunan Rus vatandaşı Aleksandr Trufanov ve diğer esirlerin serbest bırakılmasına yönelik vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini" belirttiği ifade edildi. Görüşmede, Filistin devletinin kurulmasını öngören siyasi platformda, Filistinliler arasında birliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Merzuk, Ekim 2024'te Moskova'da temaslar gerçekleştirmişti. Temasların ardından açıklamalarda bulunan Merzuk, esir Rus vatandaşının İsrail askeri olduğunu bildirmişti.