Hamas ve İsrail heyetleri 6 Ekim’de Mısır’da esir takasını müzakere edecek!

Mısır merkezli Kahire News kanalının, Hamas ve İsrail'den heyetlerin esir takasıyla ilgili dolaylı müzakerelere başlayacağını duyurmasının ardından, konuya ilişkin resmi açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi. Açıklamada, Mısır'ın, arabulucularla koordinasyon halinde ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çalışmaları kapsamında İsrail ile Hamas heyetlerinin müzakerelerine ev sahipliği yapacağı aktarıldı.