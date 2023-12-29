Hamas: Yabancı güçler konuşlanamaz

İsrail'in saldırıları 84'üncü gününde de sürerken Hamas'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistinlilerin kimsenin vesayetine ihtiyacı olmadığını, Gazze Şeridi'ne yabancı güçlerin yerleştirilmesini kabul etmediklerini söyledi. Hamas ayrıca diğer Filistinli gruplarla "birlik hükümeti" kurulmasına dayalı "ulusal bir çözüm" konusunda anlaştıklarını duyurdu. Öte yandan üst düzey Hamas heyeti dün Mısır'ın 3 aşamalı ateşkes planını incelemek üzere Kahire'ye gitti. İsrail tarafında ise Savaş Kabinesi'ndeki kriz derinleşiyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ı hedef alarak Gazze Şeridi'ne yönelik "stratejilerin" Güvenlik Kabinesi'nde görüşülmesi talebinde bulundu. İsrail Başbakanı Binyanin Netanyahu ve Gantz'ın yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan oluşan Savaş Kabinesi'ne Smotrich dahil Koalisyon Hükümeti'nin bakanları katılamıyor. Netanyahu en son yapılacak Savaş Kabinesi toplantısını da iptal etmek zorunda kaldı