Hamas, yeni liderinin seçildiğine ilişkin haberleri reddetti

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı basın ve sosyal medya platformlarında hareketin başkanlığına belirli isimlerin atanması yönünde dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

Rişk, hareketin siyasi bürosunun yeni başkanının atanmasına ilişkin devam eden istişarelerin sonuçlarının, tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını vurguladı.

Son günlerde, Heniye'nin yerine Hamas'ın siyasi bürosunun başına yeni liderin getirildiğine ilişkin basın ve sosyal medya platformlarında haberler çıkmaya başlamıştı.

Hamas, 3 Ağustos'ta, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığını duyurmuştu.

Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.