İsrail, Hamas’ın askeri şefi Muhammed Deif’in öldürüldüğünü duyurdu, Hamas yalanladı!

4 SUİKAST GİRİŞİMİNİ ATLATTI, AĞIR YARALAR ALDI

Deif 2000'li yıllarda İsrail'in dört suikast girişiminde hayatta kalmayı başardı. Bu girişimlerin bir kısmında ağır yaralandı. İsrail'in paylaştığı bilgilere göre bir gözünü ve bazı uzuvlarını da bu saldırılarda kaybetti. BBC'ye konuşan eski bir İsrail askeri istihbarat yetkilisi, ağır yaralı olması nedeniyle onun bir daha eskisi gibi örgütü yönetemeyeceğinin düşünüldüğünü söyledi: İnsanlar bir lider veya askeri planlamacı olarak görev yapamayacağını düşünüyordu. Fakat mümkün olduğu kadar kısa sürede iyileşti.

"9 CANLI KEDİ"

Bu suikast girişimlerinden kurtulması onun "9 canlı kedi" olarak anılmasına yol açtı.

Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif şehit edildi

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