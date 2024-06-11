Hamas’ın, İsrail’in ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar’a ilettiği bildirildi

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan haberde, Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin yanıtını Kahire ve Doha'ya gönderdiği kaydedildi.

Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin cevabı hakkında detay verilmedi.

Öte yandan Hamas yönetimi daha önce, Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas, esir takası için İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını sonlandırmasını ve bölgedeki İsrail askerlerinin tamamın ayrılmasını şart koşuyor.

İsrail ise esir takası mutabakatına varılsa bile "Hamas'ın yok edilmesi, tüm esirlerin geri getirilmesi gibi hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'ye saldırıların devam edeceğini kaydediyor.

Biden'ın açıkladığı önerideki kalıcı ateşkes konusundaki belirsizlik nedeniyle tarafların mutabakata varıp varamayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.